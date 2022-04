Primo pellegrinaggio post Covid a Madonna dell'Arco: le emozionanti immagini del fotografo Felicioni

Al Santuario della Madonna dell'Arco, a Sant'Anastasia, i battenti hanno iniziato ad arrivare nella notte a cavallo tra Pasqua e Lunedì in Albis, in maniera ordinata e tranquilla, La passione napoletana per la "Mamma dell'Arco" ha retto alla prova delle disposizioni dell'apposita ordinanza emanata dopo la riunione congunta tra forze dell'ordine e autorità religiose. All'esterno del luogo di culto nessuna ressa, ma gruppi composti di fedeli, in divisa bianca d'ordinanza con fascia azzurra sulla spalla e cintura rossa, e gli stendardi d'appartenenza per l'inchino all'ingresso.

Circa 55mila i fedeli accreditati cui è consentito l'accesso nel santuario, contro i circa 400mila dell'ultimo pellegrinaggio prima dell'inizio della Pandemia. "Fortissima la dimensione spirituale, lo spirito religioso", come ha commentato Carmine Esposito, sindaco di Sant'Anastasia e come mostrano le immagini davvero emozionanti del fotografo Leandro Felicioni, montate in video con il canto di preghiera dei battenti