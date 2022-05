Made in Sud: Mariano Bruno scivola durante il suo sketch - VIDEO

Paura a Made in Sud per Mariano Bruno che è scivolato nel corso della puntata andata in onda ieri. Il comico partenopeo è entrato in scena per uno sketch con Lorella Boccia e Maurizio Casagrande quando il "suo" Totore è franato sul palco.

Il comico, che ha condiviso il video anche sui social, si è subito rialzato e senza battere ciglio ha recitato la sua battuta. Molti i fan preoccupati che, a più riprese, hanno chiesto allo stesso Bruno novità circa le sue condizioni.

Il comico, a quel punto, ha condiviso il video ed ha scritto: "A TOTOR COCC VOLTA TO TRUOV AHAHAH …". Solo una gran paura per il comico che, in questa edizione che non decolla, resta uno dei personaggi più amati.

