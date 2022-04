Wolves Coming 2, il ritorno dei lupi di Liu Ruowang: ecco dove

“Wolves Coming”, i monumentali lupi di Liu Ruowang, tra i maggiori artisti contemporanei cinesi, che avevano sostato in piazza Municipio prima di partire per le maggiori piazze del mondo, tornano sul territorio napoletano: da questa settimana sono infatti al CIS di Nola, il centro B2B più grande d’Europa, dove resteranno in mostra fino al prossimo 5 ottobre. In questo modo anche il Nola Business Park diventa parte attiva del processo artistico di Liu Rouwang, a conferma della volontà dello scultore di esporre le proprie creazioni in vari contesti, per far sì che l’opera assuma connotazioni diverse a seconda dei luoghi in cui si trova, e dimostrando, soprattutto, che l’arte è per tutti e non per pochi.

L‘esposizione, organizzata dall'Associazione Millevolti in collaborazione con il DoDo Art Museum di Pechino ed il CIS, è curata dall’artista Milot e vede la direzione artistica di Michele Stanzione. “L’attuale governance del CIS è particolarmente attenta ai temi dell’ambiente – ha dichiarato Ferdinando Grimaldi, presidente del CIS – e personalmente ammiro la scelta dell’artista di utilizzare i lupi come allegoria per mostrare in che modo la natura combatte l’atteggiamento predatorio dell’uomo. Inoltre, anche questa iniziativa si inserisce in un progetto che punta a conferire al CIS una nuova immagine moderna capace di coniugare l’arte e la bellezza dei luoghi di lavoro con il business ”.