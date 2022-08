In bikini sul Lungomare di Napoli

Shooting di moda sul Lungomare tra la curiosità di napoletani e turisti: è Alessandro Di Laurenzio, fotografo e ideatore della NFW- Napoli Fashion Week, che prepara il book dell'edizione 2022/2023, la terza, tra infinite novità.

Tra l'altro, in autunno, durante la settimana della moda, la Napoli Fashion Week sarà a Milano, in un'intrigante e indedita combinazione con la pizza di Gino Sorbillo. E assieme, con l'obiettivo di esportare la creatività made in Naples, tra bellezza e sapore, nei prossimi mesi voleranno a NewYork, Miami e Ibiza.

"Gino e io puntiamo a lanciare l'immagine glam-chic di Napoli, a tavola come sulle passerelle, offrendo nel contempo la possibilità di farsi conoscere ai nostri stilisti, in particolare i più giovani e gli emergenti", spiega De Laurenzio aggiungendo che la Napoli Fashion Week dà la possibilità a ragazzi e ragazze di candidarsi a sfilare in passerella: "l'organizzazione offre un apposito percorso formativo, per entrare nel mondo della moda nella maniera giusta".