Lunapark e ruota panoramica da record al Vulcano Buono. Inizia sabato il "Christmas Dream"

Da questo sabato, 18 novembre, alle 18, il Vulcano Buono si accende di migliaia di lucine e vede l'Arena trasformarsi in grande lunapark. Il “Christmas Dreams”, questo il nome dell'iniziativa, animerà la struttura di Nola fino al 6 gennaio. Al centro dell’Arena ci sarà una ruota panoramica alta circa 50 metri: si tratta di una tra le più imponenti d’Europa.

L'inaugurazione

Sabato, giorno dell'inaugurazione, intorno alla Ruota, ci saranno artisti di strada e musicisti, trampolieri e acrobati con costumi luminescenti (arial silk spiral), e una sorta di giardino animato da artisti travestiti da fiori (fiori sweepool). Sulle pareti del centro Commerciale scorreranno le immagini tridimensionali dei video mapping, mentre un trenino speciale - che resterà attivo gratuitamente per tutta la durata dell'evento - percorrerà l’arena. Ci sarà quindi un carillon vivente, con una ballerina che danzerà su una piattaforma in movimento e sul palco canti natalizi, balli e spettacoli a tema.

Christmas Dreams

“Il “Christmas Dreams è un’iniziativa in linea con il progetto di rilancio della struttura progettata da Renzo Piano, avviato da quest’estate grazie al supporto dei partner finanziari Dea Capital e AMCO – spiega l’amministratore delegato Francesco Furino - Nell’area di oltre 3mila metri quadrati sarà installata anche una pista di pattinaggio, di 400 metri quadrati, sullo stile di quella che compare ogni anno a New York nel Rockefeller Center. Tutto è studiato per unire l’esperienza dell’acquisto, negli oltre 100 negozi presenti nelle gallerie, con la possibilità di trascorrere qualche ora spensierata in un vero e proprio parco dei divertimenti”.

Nell’Agorà trovano spazio anche le “Casette di Natale”, che offriranno la possibilità di acquistare leccornie e prodotti di artigianato. Numerosi gli spettacoli musicali a tema che si alterneranno sul palco nei giorni dell'evento tra musical, balli e canti natalizi. E c i sarà spazio anche per i laboratori di giocattoli con Mamma e Babbo Natale.

Info utili

Dal 18 novembre il “Christmas Village” del Vulcano Buono sarà aperto tutti i giorni. Spettacoli ed eventi sono in calendario il 18, 19, 24, 25 e 26 novembre, e poi tutti i giorni dal 1 al 31 dicembre, escluso il giorno di Natale. Infine dal 2 al 6 gennaio prenderà vita il Villaggio della Befana.

Animazione, laboratori, spettacoli e intrattenimento sono completamente gratuiti. Ruota Panoramica, Pista di pattinaggio e Carosello sono invece a pagamento.

(Orari: domenica e festivi dalle 11.00 alle 23.00; sabato dalle 15.00 alle 24.00; Feriali dalle 16 alle 22. Il 24 e 31 Dicembre: 11.00 – 18.00).