Luna piena blu: ecco quando sarà visibile

Da domenica 22, a partire dalle 20.30, si potrà ammirare la spettacolare Luna Piena di agosto, conosciuta anche col nome di “Luna dello Storione”. Sono chiamate lune blu tutte le terze lune piene in una stagione che ne ha quattro, come capita in questa estate 2021. La Luna Piena farà capolino tra Est e Sud Est nella costellazione dell'Acquario.

Potrà essere ammirata a occhio nudo nel suo massimo splendore anche a Napoli tra le 20.25 e le 20.40.