Luminarie natalizie a Napoli, le immagini più suggestive

E' passata quasi una settimana dallo switch on delle luminarie fatte realizzare in città dai commercianti napoletani: "Natale è la festa dei bambini" , ha detto il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, in occasione dell'accensione, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell'arcivescovo don Mimmo Battaglia, per poi aggiungere: "le luminarie, che non hanno la pretesa di essere opere d'arte, annunciano la festa dedicata ai più piccoli. E servono al commercio per incentivare gli acquisti e la ripresa dopo due anni di buio. Per questo, l'anno prossimo raddoppieremo: puntiamo a coprire 300 chilometri di strade". Le immagini più belle delle installazioni nel video prodotto da Videoinformazioni.