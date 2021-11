Le luminarie Natalizie di Napoli incantano: è corsa al selfie | FOTO

Piacciono le nuove luminarie natalizie. Dopo qualche polemica nelle scorse settimane, in giro per la città è oramai corsa al selfie più bello. È bastato venissero installate, accese, che iniziassero a far respirare l'aria di un Natale - probabilmente per motivi commerciali - quest'anno "partito" prima del solito.

Le luci si trovano non solo nelle principali piazze della città, ma anche lungo i 140 chilometri di strade che uniscono periferie e centro.

Il progetto è di 2,3 milioni ed è stato voluto dalla Camera di Commercio di Napoli e autorizzato da Comune e da Soprintendenza.