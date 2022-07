Natale 2022 senza luminarie a Napoli? Deserta la gara per l'assegnazione della prima tranche

E’ andata deserta la gara indetta dalla Città Metropolitana di Napoli per affidare il servizio di noleggio, installazione, manutenzione e successivo smontaggio di installazioni artistiche luminose per le festività natalizie 2022-2023, primo passo concreto per la realizzazione del progetto ideato dalla Camera di Commercio e sostenuto dal Comune di Napoli e dalla Città Metropolitana. L'installazione delle luminarie e luci d'autore natalizie a Napoli subisce dunque uno stop inatteso. La mancata assegnazione della gara rischia infatti di compromettere l’intero progetto,

Cosa succederà adesso

Da questo momento, spiega una nota della CCIAA, come previsto dalle procedure del codice degli appalti, sarà possibile avviare eventuali trattative private, ma sempre nel rispetto di tutti i contenuti del bando che, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea, prevede l’affidamento del servizio in appalto per 2.385.000 euro, oltre Iva per una prima tranche di strade e piazze. Una seconda gara riguarderà il servizio per altri 50 chilometri di strade e 40 piazze e siti. Per rendere "luminoso" il Natale a Napoli e più in generale nell'area metropolitana l'investimento totale previsto è pari a 5 milioni di euro