A Napoli la bella influencer Lulwa Alkhataf, in giro con la fotografa partenopea Angela Sorrentino (Fotogallery)

Elegantissima con stola Louis Vouitton, impossibile non notarla mentre attraversava pizza del Plebiscito e poi entrava sorridente nel cortile di Palazzo Reale. Oltre 143mila followrs su TikTok e più di 732mila su Intagram, Lulwa Alkhataf è una delle più note ed amate influencer del Kuwait, blogger apprezzata in tutto il mondo, in particolare nel Regno Unito.

Per essere ritratta durante la sua visita a Napoli ha scelto la glam fotografa Angela Sorrentino, che l'ha accompagnata alla scoperta della città, in un giro dal Lungomare al Centro storico, concluso poi a Castel Sant'Elmo, con un tramonto dai colori fantastici che ha incantato Lulwa.

Cosa pensa Lulwa Alkhataf di Napoli

"Una città molto semplice e popolare", scrive su Instagram di Napoli Lulwa. "Bellissima per la fotografia - aggiunge -ma...".

Non sono pochi i problemi della città notati dalla fashion & travel influencer kuwaitinana. "Impossibile non notare il degrado, in particolare tra piazza del Plebiscito e Palazzo Reale - spiega infatti, non senza rammarico, la fotografa Angela Sorrentino - Castel dell'Ovo che Lulwa voleva vedere, poi, era chiuso per problemi tecnici e la Galleria Umberto, nelle condizioni in cui si presentava, decisamente impossibile da utilizzare come sfondo fotografico".

Ecco tutti gli svantaggi di Napoli indicati dall'influencer su Instagram

molto sporca non interessante come altre regioni d'Italia troppo affollata troppi immigrati caos + caos

Napoli: da visitare sì o no? Cosa ne pensa Lulwa

A chi le ha chiesto se quindi Napoli sia da visitare oppure no, Lulwa risponde "Sì, certo. Va visitata. Ma sconsiglio di soggiornarci. Vacci per mezza giornata perché è una città importante nella storia italiana e ha anche molti musei e castelli e ha dei posti molto belli, soprattutto il Palazzo reale", ma per la bella influencer la cosa "più forte" di tutte è la pizza, che dunque batte qualsiasi altra cosa la nostra città pensa di poter offrire ad un viaggiatore: "La più buona di tutta Italia!", scrive Lulwa.

Ecco le cose per cui l'influenzer consiglia di vedere Napoli alle sue migliaia di followers di tutto il mondo, rigorosamente nell'ordine da lei adoperato:

Sorbillo e Gorizia 1916

Palazzo Reale

Duomo

Galleria Umberto I

Piazza del Plebiscito

Museo della Cappella Sansevero

E aggiunge "Mi dicono che anche il Museo è forte, ma non l'ho visitato per mancanza di tempo"