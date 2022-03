Quando Lucio Dalla disse: "Mi farei un'iniezione per diventare napoletano"

Tra Napoli e Lucio Dalla l'amore è sempre stato fortissimo. E a dimostrarlo non è solo la fantastica "Caruso", canzone cantana in dialetto e famosa nel mondo. Sono tanti gli attestati di passione che da Dalla sono arrivati per il capoluogo partenopeo e l'anniversario per i 10 anni dalla sua morte è stata occasione per riascoltare alcune delle sue esternazioni. Il canale Instagram Cantautoresimo ripropone un'intervista in cui Dalla afferma: "Studio il napoletano tutte le settimane da anni. Se potessi fare un'iniezione da 200mila euro con tutto il napoletano dentro la fare subito per poter pensare e ragionare come loro sempre".