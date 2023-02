"Lucio Dalla: il sogno di essere napoletano": dal 4 marzo mostra evento al Mann

Tra i più iconici, eclettici e innovativi cantautori italiani, il prossimo 4 marzo Lucio Dalla avrebbe compiuto 80 anni. E certamente sarebbe stato felice di festeggiarli a Napoli, città che ha sempre amato, assolutamente ricambiato. Nasce così, per amore, “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano”, mostra-evento che celebra Dalla tra note, immagini e oggetti.

La mostra

L'esposizione è promossa dal MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli diretto da Paolo Giulierini e Fondazione Lucio Dalla con il Ministero della Cultura e la collaborazione e il sostegno di Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival, ed è organizzata e prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, Special partner Lavoropiù. In programma fino al prossimo 23 giugno, è a cura di Alessandro Nicosia con la Fondazione Lucio Dalla e fa parte delle iniziative “Il MANN per la città”, con la partecipazione di Archivio Luce Cinecittà, il patrocinio di RAI e la collaborazione tecnica di SIAE Società Italiana degli Autori e degli Editori, Universal Music Publishing Group, Grand Hotel Vesuvio e BIG|Broker Insurance Group.

Oltre dieci le sezioni: La sua musica, Famiglia-Infanzia-Amicizie-Inizi musicali, Dalla si racconta, Il clarinetto, Dalla e Napoli, il cinema, il teatro, la televisione, Dalla e Roversi, Universo Dalla, Il museo Lucio Dalla. La sezione inedita Dalla e Napoli è dedicata al rapporto tra il cantante e il capoluogo campano, città che inevitabilmente lo ha incantato e grande fonte di ispirazione per le sue canzoni. Sono in esposizione per la prima volta tanti tra documenti, foto, copertine dei dischi, video, oggetti, abiti di scena, locandine dei film cui ha partecipato, manifesti, assieme alla ricca e variegata collezione di cappelli e berretti.