Luciano Caldore spunta in piazza per un concerto improvvisato (VIDEO)

Il noto cantante ha cantato alcuni dei suoi brani più famosi da un palchetto di piazza Poderico, a Napoli, allestito per un compleanno privato

Risuonava forte la musica in tutta la zona Vasto-Arenaccia. In piazza Poderico, all'improvviso, è comparso Luciano Caldore, il noto cantante neomelodico, chiamato a festeggiare quello che sembra un compleanno privato con i suoi più grandi successi, di fronte a una cinquantina di persone. In questo video, inviatoci da un utente, mentre si esibisce con "Pazzo d'amore".