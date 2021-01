Cos'è la lucertola azzurra e dove trovarla

Già protagonista sulla BBC e su prestigiose riviste scientifiche internazionali, la lucertola azzurra o Podarcis siculus coeruleus è una sottospecie della lucertole campestre.

La sua particolarità è la colorazione: azzurra alla gola, sul ventre, ai fianchi, al sottocoda, mentre sul dorso la pigmentazione è nerastra. Agile, naturalmente elegante è stata scoperta intorno al 1870 ed è oggi uno dei simboli di Capri. Vive infatti solo sull'isola azzurra e precisamente sul Fraglione di fuori e sul Faraglione di mezzo.

Per difenderla e tutelarla, ormai un po' di anni fa, l’associazione L’Amo di Capri ha lanciato una campagna web anche perché, dopo la fama internazionale guadagnata in Tv, stava diventando una preda ambita da tenere a casa come souvenir