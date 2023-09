Nata per te: nelle sale il film che racconta la storia vera di Alba e del suo papà, Luca Trapanese

Nata per te è la storia - vera - di Luca e Alba: un uomo e una bambina che il mondo non sembra pronto a vedere insieme e che invece, contro ogni pregiudizio, riescono a costruire una famiglia.

La storia

Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale.

Luca, single, omosessuale, cattolico, è da sempre mosso da un forte desiderio di paternità.

Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?

Il film racconta la storia vera di Alba e di Luca Trapanese, oggi assessore del Comune di Napoli e sarà al cinema a partire dal 5 ottobre prossimo per la Vision Distribution. La pellicola sarà presentata questo mercoledì, 27 settembre, alle ore 19,00, all'Istituto Francese di Napoli in via Francesco Crispi n.86 (Terrazza, II piano). Annunciata la partecipazione del regista Fabio Mollo, di Luca Trapanese, degli interpreti Pierluigi Gigante e Teresa Saponangelo