Luca Abete supera i 4mila selfie: il suo progetto “One Photo One Day” compie 11 anni

One Photo One Day nasce da un'idea di Luca Abete che, dal 1 dicembre del 2010, si scatta e pubblica, sul sito dedicato www.onephotooneday.it e sul social network Flickr, una foto al giorno per raccontare la sua vita professionale o personale. Ben prima della nascita di Instagram, e della comunicazione per immagini, ha iniziato a scattarsi le foto per documentare ogni giorno della sua vita. La tecnica adottata è quella dell’autoscatto che al principio, ovvero 11 anni fa, aveva una diffusione sicuramente minore e non si chiamava ancora “selfie”, termine (e tecnica fotografica) presente oggi nel nostro agire quotidiano. Per questo motivo Luca viene individuato oggi come un precursore della ormai diffusissima tecnica di comunicazione fotografica del selfie che è stato visto come strumento innovativo per raccontare e raccontarsi.

“Quando nel 2010 per strada qualcuno notava che rivolgevo l’obiettivo di una fotocamera verso di me per scattare una foto, in molti mi prendevano per pazzo! – commenta Luca Abete – Dovevo spiegare, a volte senza convincerli, che non ero un povero sfigato che non aveva un amico che lo fotografasse. Oggi, invece, è tutto diverso: ci sono gli smartphone e scattarsi un selfie è una cosa normale, fa parte ormai della nostra quotidianità.”

Una foto al giorno che si trasforma in una appassionante sfida di scatti quotidiani che vive di contesti sempre nuovi, di puntualità, costanza ed un folle amore per l’immagine. Ad oggi sono oltre 4000 le foto pubblicate in altrettanti giorni, capaci di diventare un esperimento apprezzato da appassionati, curiosi e addetti ai lavori.

Le foto di Luca Abete sono state esposte in mostre fotografiche, ad esempio, negli spazi di Visiva a Roma nel 2013. Molti organi di informazione settoriale hanno dedicato spazio all’idea e intervistato il protagonista. Loredana De Pace, autrice del libro "Tutto per una ragione" ha dedicato un capitolo del suo lavoro al progetto fotografico One Photo One Day.

Nel dicembre del 2014, in occasione del quarto compleanno del progetto, Luca incontra i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli per parlare di fotografia, arte e comunicazione. Le sue foto, inoltre, sono state protagoniste di mostre apprezzate e capaci di sorprendere i tanti fan che lo seguono quotidianamente in onda su Canale 5.

Il format ha attirato nel corso degli anni l’attenzione di appassionati e di professionisti, e di realtà di settore come la FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche)

Un successo dovuto senza dubbio dall’originalità del format, amplificato dalla popolarità televisiva su scala nazionale e dal grosso seguito di Luca sui social network personali dove vanta quasi 1 milione di seguaci. Sono inoltre numerosi i personaggi incontrati da Luca in questi anni e divenuti a loro volta protagonisti di selfie che hanno arricchito il progetto.

Ricordiamo tra gli altri , Eros Ramazzotti, Roberto Vecchioni, Antonio Ricci, i colleghi di Striscia Brumotti, Petyx, Staffelli, Laudadio, Militello, Pinuccio, le Veline, Pif, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Cecchi Paone, Eleonora Daniele, Leo Gullotta, Claudia Cardinale, Alba Parietti, Maria Falcone, Salvatore Esposito, Diana Del Bufalo, Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Paolo Genovese, Cristiano Malgioglio, Veronica Maya, John Turturro e tanti altri.

Tra i selfie più apprezzati senza dubbio c’è quello fatto con Papa Francesco che è stato ripreso da numerosi media nazionali, agenzie di stampa e trasmesso anche a Striscia la Notizia.