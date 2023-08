Lotto, in Campania tripletta da 36 mila euro

Il Lotto sorride alla Campania. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, e a Pagani, in provincia di Salerno, sono stati vinti 13.500: nel primo caso, con il terno 2-24-74 sulla ruota di Napoli, e nel secondo caso ancora con un terno sulla ruota partenopea (combinazione 2-10-13).

Da segnalare, infine, altri 9mila euro vinti a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, ancora con un terno secco (combinazione 46-48-71 sulla ruota Nazionale). L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 8,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 753 milioni in questo 2023.