Lotto, via alla quarta estrazione settimanale

Questa sera alle 20,00 prenderà il via la quarta estrazione settimanale di Lotto, SuperEnalotto e dei giochi collegati 10eLotto, Simbolotto e Superstar. Si tratterà di estrazioni speciali e con una specifica destinazione. I concorsi del venerdì, che vanno ad affiancarsi a quelli del martedì, giovedì e sabato, sono previsti da oggi e fino al 29 dicembre 2023.

La finalità dell’introduzione della quarta estrazione - riferisce l'agenzia Agimeg - è quella di raccogliere fondi a favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle devastanti alluvioni di maggio. La relazione tecnica del Governo ha stimato un: “maggior utile erariale per l’anno 2023 stimato in 45 milioni di euro, da destinarsi ad incremento del Fondo per le emergenze nazionali per la medesima annualità, a beneficio di interventi in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti da alluvione nel maggio 2023”.