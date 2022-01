Lotteria Italia, i numeri estratti: un biglietto su dieci venduto in Campania

Per la Lotteria Italia sono stati venduti 6.359.771 biglietti. Il montepremi per l'estrazione finale - fa sapere l'agenzia Agimeg - ammonta complessivamente a 16.096.000,00 euro. Al montepremi finale vanno aggiunti i premi giornalieri già attribuiti per un importo di 710 mila euro e comunicati durante le puntate della trasmissione televisiva abbinata Soliti Ignoti - Il Ritorno.



Il totale dei premi distribuiti quest'anno ammonta pertanto a 16.806.000 euro. Il Comitato nella seduta appena conclusa ha deciso di ripartire il montepremi dell'estrazione finale in 165 premi (nella scorsa edizione erano 130 ndr) così suddivisi.

5 Premi di prima categoria

5° premio pari a 1 milione

4° premio pari a 1,5 milioni

3° premio pari a 2 milioni

2° premio pari a 2,5 milioni

1° premio pari a 5 milioni

10 Premi di seconda categoria da 100 mila euro ciascuno.

150 premi di terza categoria da 20 mila euro ciascuno.

Ai rivenditori dei biglietti vincenti sono attribuiti premi per un importo complessivo pari a 96 mila euro. cr/AGIMEG