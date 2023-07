La trattoria Nennella apre una nuova sede in città: le prime immagini del locale - VIDEO

Sono iniziati i lavori nel nuovo locale della trattoria Nennella a Napoli. L'annuncio è arrivato via social, con tanto di video che mostra gli spazi della nuova sede della famosa trattoria dei Quartieri Spagnoli. Nennella è una delle grande attrazioni del cuore di Napoli, molto frequentata dai turistiso, soprattutto grazie al suo caloroso e verace staff e alla sua mitica pasta e patate.

L'annuncio della nuova sede era stato diffuso già da qualche mese, ma ora - con i lavori in corso - l'apertura sembra sempre più vicina. Il nuovo locale - che si sviluppa si più livelli - sorgerà in piazza Carità non troppo lontano dai Quartieri Spagnoli. E' prevista la realizzazione di una tripla sala (una dedicata ad un volto noto di Napoli).

Il video con la presentazione è diventato subito virale e in tanti hanno chiesto la data di apertura. Su questa, tuttavia, c'è un gran riserbo, così come non è chiaro se lo staff di Nennella lascerà la storica sede di vico Lungo Teatro Nuovo per trasferirsi a due passi da via Toledo.