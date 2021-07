E' made in Naples il primo sushi di carne

La rigorosa tradizione culinaria giapponese unita alla tradizione campane dà vita ad un progetto gastronomico nuovo, esclusivo e unico nel suo genere: il sushi di carne per la firma dallo chef napoletano Lino Acunzo.

Niente prodotti d'acqua di mare o dolce, quindi, ma esclusivamente carne per roll, nigiri, maki e uramaki resi ancora più sorprendenti dai condimenti che vanno dal ragù alla genovese passando per peperoni e melanzane.

La NFK - Neapolitan Fusion Kitchen

“Dopo anni di sperimentazioni, combinazioni di sapori e assaggi è nata la mia NFK, Neapolitan Fusion Kitchen, cucina napoletana fusion - spiega Lino Acunzo - che accosta i sapori cult della nostra tradizione alle tecniche di cottura e di condimento giapponesi per un menù elegante fatto di ricette all’avanguardia".

In particolare, Acunzo gioca sui contrasti e sugli impiattamenti, dalla pasta ai dolci passando per le cotture a bassa temperatura. Tra le novità ad esempio la mozzarella croccante alla siciliana e alla neranese, fritta in panatura di panko e la parmigiana rivisitata. Non mancano incursioni in Centroamerica con tacos handmade farciti con tartare di fassona e salsa guacamole oppure con straccetti di marchigiana in salsa barbecue e mousse di melanzane. Le tortillas invece sono servite con pastrami, verdure grigliate e salsa di tropea in agrodolce.

Nel menù della NFK una selezione delle migliori carni italiane ed estere: marchigiana dop, piemontese, grigialpina, una selezione di entrecote di marchigiana bio e prussiana, pezzata rossa danese, Sashi finlandese, Rubia Gallega, Tomahawk irlandese.

Qualità è la parola d’ordine che caratterizza le scelte, che contribuiscono a rendere identitario il progetto. I primi fusion: la chitarrina fresca cacio e pepe con battuta di bue marchigiano e lime, la genovese con cipolle di Alife, salsa al pecorino e straccetti di Angus in tempura, il risotto con cremoso allo zafferano, riduzione all’Aglianico e bocconcini di marchigiana al salto e la Nerano con pasta alla crema di zucchine e menta, salsa di provolone del Monaco e croccante di guanciale. Si chiude in bellezza con i dessert realizzati nei laboratori del ristorante: tiramisù al cioccolato bianco, cheese cake rivisitata al caramello salato, caprese calda con chantilly e il divertente “Si è rotto il cannolo”.

La Nfk ha conquistato l'imprenditore Fabio Coscia che l'ha voluta per il suo locale Incarni, appena inaugurato a Caserta, in Piazza Matteotti, ma presto (si spera) sarà anche nella nostra città