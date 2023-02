Livio Cori a NapoliToday: "l'amore è un lusso, ma se si ha la fortuna di trovarlo bisogna averne cura"

"Non è una revenge song - dice del nuovo singolo "Scinn' " - ma scriverla per me è stato terapeutico"

Livio Cori, il rapper capace di far sognare Napoli con il suo sound di lava e fuoco ma anche di mare e sole, ammirato per il ruolo e la canzone in Gomorra 3, dopo l'uscita di Solidago, il suo terzo EP, si racconta a NapoliToday. Con schiettezza e semplicità parla del periodo buio della scorsa estate, quando ha avuto seri problemi fisici che lo hanno costretto a rallentare ritmi e impegni, dell'importanza della famiglia e degli amici che "diventano sangue", e anche dell'amore di coppia che senza esitazioni definisce "un lusso" ma che, "se si ha la fortuna di trovare, bisogna curare e coltivare".

Il nuovo EP, scritto interamente dallo stesso Livio Cori e prodotto assieme al chitarrista Simone Ottaviano in arte Eitaway, dal 13 gennaio su tutte le piattaforme digitali (etichetta MAGMA, distribuito da Believe), racconta i diversi stati d’animo che seguono la fine di una storia d’amore. I brani però non hanno niente a che vedere con le revenge songs, come spiega Cori a NapoliToday. Sonorità alternativa R&B oscure, Solidago è infatti un'avventura dello spirito, un percorso di risalita e rinascita, in cui la musica ha un ruolo "terapeutico".