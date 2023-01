Livio Cori: è conto alla rovescia

Scritto interamente dallo stesso Livio Cori e prodotto assieme al chitarrista Simone Ottaviano in arte Eitaway, sarà fuori allo scoccare della mezzanotte di oggi (dunque dal 13 gennaio) su tutte le piattaforme digitali il terzo Ep - extended play del rapper partenopeo figlio della lava e del mare, cresciuto nei Quartieri Spagnoli.

Solidago

“Solidago” - etichetta MAGMA, distribuito da Believe - è un EP dalle sonorità alternative R&B oscure: racconta gli stati d’animo che seguono la fine di una storia d’amore e il difficile percorso per lasciarsela alle spalle. E' dunque un EP che potremmo definire terapeutico per un cuore dolorante. ”E’ sicuramente il più intimo dei mei ep, potrei definirlo terapeutico - dice infatti Livio - l’ho fatto più per seguire una mia esigenza che una discografia o magari per chi lo ascolterà. Scriverlo è stato un vero bene per me”.

“Solidago”, il nome scelto per l'EP è riconducibile a quello di una pianta perenne che si fa apprezzare non solo per la splendida fioritura, ma anche per le benefiche proprietà antinfiammatorie. Il nome, infatti, deriva dal latino e vuol dire rafforzare, consolidare, guarire.

L’Ep contiene oltre al singolo d’apertura, Sulo Pe Chella, uscito lo scorso 13 dicembre i seguenti brani: Scinne; Nun M’Annammoro; Tutte Le Parole e infine Niente A Ce Dicere.