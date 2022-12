Litiga al supermercato, il suo sfogo è virale: "Siamo bravi solo a lamentarci"

Litiga con un'altra persona mentre è in fila al supermercato e si sfoga sui social. Non si sa quando sia avvenuto l'episodio, ma Antonella - questo il nome della protagonista - ha denunciato con un post di essere stata aggredita dopo aver rimproverato una signora che voleva fare la furba.

Questo il racconto della vicenda, avvenuta in un noto supermercato di San Giorgio a Cremano. "Buongiorno. Supermercato di San Giorgio, a me noto per le interminabili file. Il cassiere finisce di passare gli articoli della "signora" davanti a me, improvvisamente spunta un altro carrello stracolmo (non so come sia comparso, forse lo ha portato il marito).

Io mi lamento, riconosco di lamentarmi parecchio, ma io sono una di quelle che anche per un solo pezzo fa la fila e non chiede di passare avanti. Ad un certo punto la "signora" infastidita mi da una spallata. In seguito all'aggressione persino una signora che stava 2 posti dietro di me stava cadendo. Sono incredula, ma dove viviamo?

Ma le cose che mi lasciano più sconcertata e amareggiata sono: la risposta della guardia che ha detto "queste cose vedetevele da sole all'esterno del supermercato"...manco fossimo nel far west e l'atteggiamento della signora dietro di me che ha subito indirettamente l'aggressione ma mi incolpava dicendo più o meno: "se vuole la correttezza delle persone, allora vada a vivere in un altra regione". Io credo che se vogliamo una società civile non basta comportarsi bene, bisogna pretendere che anche gli altri lo facciano.

Sono stanca di avere risposte di questo tipo ... siamo tutti bravi solo a lamentarci, a piangerci addosso. Quando diciamo che qui niente funziona, mi sa che è solo una giustificazione per non impegnarci. Vittimismo e rassegnazione forse sono il peggiore dei nostri mali perchè non ci fanno progredire".