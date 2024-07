Lite per i lettini in spiaggia: scatta la mega rissa tra donne |VIDEO

Scene penose sulle spiaggia di Varcaturo, dove per futili motivi è scoppiata una mega rissa in spiaggia. Secondo la ricostruzione, il litigio sarebbe scoppiato a causa della posizione dei lettini. A quanto affermano i testimoni, due donne sarebbero arrivate in tarda mattinata pretendendo dal bagnino di posizionare i lettini sulla battigia, davanti a chi era giunto sul posto in prima mattinata. Di fronte ai continui rifiuti del lavoratore, gli animi si sono scaldati e il litigio si è allargato a diversi bagnanti. “C’è voluto più di mezz’ora per riportare la calma” ha raccontato la testimone “ad avere la peggio anche chi cercava di separarle nel tentativo di sedare la rissa”.

La scena è stata denunciata dal deputato di Avs Francesco Borrelli e dal portavoce regionale di Europa verde Rosario Visone. “Siamo davanti a un vortice di violenza cieca e immotivata da cui nessuno è immune. Una rissa tra donne in pieno giorno, davanti a famiglie e bambini. Per cosa? Un lettino in riva al mare. Abbiamo superato ogni immaginazione. Chi non è in grado di stare in mezzo agli altri, mettendo a rischio la sicurezza di tutti, deve essere rieducato, non può girare a piede libero seminando il terrore nelle nostre città" hanno affermato i due politici.