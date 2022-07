Campano il primo liquore al mondo in affinamento subacqueo. Pronto per l'assaggio

Era il 7 luglio 2021 quando per la prima volta in assoluto, a livello mondiale, una partita di bottiglie di liquore veniva posizionata sui fondali marini con l'obiettivo di verificare gli effetti che la permanenza underwater determina sull’affinamento dei distillati. NapoliToday seguì l'evento (qui il video), particolarmente affascinante dal punto di vista della realizzazione tecnica. Ben 370 le bottiglie, collocate in un'apposita cassa, che vennero calate sui fondali marini dove si trova l’antichissima città romana di Sinuessa, fondata nel 296 a.C. e sprofondata sotto il livello del mare intorno al IX secolo d.C. .

Questo giovedì, 14 luglio 2022, a distanza di poco di un anno e una settimana, le 370 bottiglie verranno riportate in superficie per valutarne l'affinamento.

L’idea di sottoporre dei liquori all’affinamento sottomarino, già sperimentato ampiamente nel mondo del vino, è stata di Andrea Petrone, giovane manager dell’Antica Distilleria Petrone, azienda storica del casertano, nata nel 1858.

Elixir Falernum

Nella scelta del liquore da sottoporre a questo esperimento Petrone si è basato sulla storia del suo territorio e ha puntato sull’Elixir Falernum, liquore a base di frutti di bosco e brandy invecchiato 3 anni, il cui nome si ispira al celebre vino apprezzatissimo in epoca romana che veniva prodotto nell’Ager Falernus e proprio dal porto di Sinuessa raggiungeva via mare l’intero Impero.

Cosa influisce sulla maturazione di vino e liquori

Il particolare microclima che si viene a generare sui fondali marini sembra determinare condizioni ottimali per la maturazione dei liquori, proprio come avviene già per i vini, grazie a diversi fattori: temperatura costante, assenza totale di luce e di ossigeno, movimento delle correnti e delle onde che cullano le bottiglie e completo riparo dalle fasi lunari.

Per le valutazioni scientifiche la Distilleria si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Arma Aeronautica-Sezione di Caserta.

I risultati saranno oggetto di studio anche da parte delle Università di Napoli e Palermo grazie alla collaborazione del professore Salvatore Velotto, docente di Scienze e Tecnologie degli Alimenti. Parte del ricavato della vendita delle esclusive bottiglie sarà impiegato per realizzare entro la fine del 2022 un’area verde per bambini con giostrine all’interno di un parco pubblico in prossimità del lungomare di Mondragone.