Castello delle Cerimonie, esce "Favorite": un libro esclusivo di ricette

Uno sguardo esclusivo negli appartamenti privati del Castello più amato di Italia, dove lusso ed eleganza si fondono per dare vita ad una vera e propria favola. Donna Imma Polese, la regina del «matrimonio napoletano», con il suo principe consorte Matteo Giordano, ci svela i segreti per la preparazione di pranzi grandiosi e favolosi per ogni stagione dell’anno, feste comprese.

Queste le parole di Donna Imma Polese: "Care lettrici e cari lettori, io e il mio principe Matteo siamo lieti di darvi il benvenuto nella nostra cucina e nei nostri cuori. Alcuni di voi ci conoscono dalla trasmissione Il Castello delle Cerimonie, altri potranno conoscerci attraverso questo libro di ricette, che raccoglie i piatti tramandati di generazione in generazione nella nostra famiglia.

Oggi tutti vogliono riscoprire la tradizione, perché va di moda, ma noi, la tradizione, non l’abbiamo mai dimenticata e cuciniamo ancora come abbiamo imparato dalle nostre mamme e dalle nostre zie. In questo libro troverete le più belle ricette della cucina napoletana così come le prepariamo a casa nostra: dal ragù al gattò, dalle polpette di melanzane alla pastiera, dalla pasta e patate agli struffoli, dalle conserve alle marmellate. In questo libro potrete scoprire preparazioni antichissime, di oltre cento anni, che altrove sono ormai dimenticate.

Favorite! è una grande raccolta di storie e sapori che iniziano qui, al Castello delle Cerimonie, il luogo che amo di più al mondo. Ma questo libro non è solo un ricettario. Ricordate che mangiare è un rito, e si devono saziare anche gli occhi e lo spirito. Per questo, nel libro troverete anche tanti consigli pratici per la tavola e le feste. In ogni foto vedrete le tovaglie, le porcellane, i cristalli e l’argenteria del mio corredo. Seppur attraverso queste pagine, sarete i nostri più graditi ospiti, e speriamo di potervi conoscere dal vivo, quando verrete a farci visita nel nostro Castello".