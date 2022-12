Chiudono la libreria per partecipare alla recita dei figli: l'avviso diventa virale

Chiudono la libreria per partecipare alla recita dei figli. Sui social è diventata virale la foto con l'annuncio. I proprietari della libreria Ubik a Vico Equense, qualche giorno fa, hanno affisso un cartello che recitava: "Chiusi per recita scolastica…Questi giorni non torneranno e noi non possiamo perderli”.

Il messaggio in un primo momento ha lasciato senza parole i clienti, ma con il passare delle ore tutti hanno gradito la scelta della coppia. Come detto, l'avviso è diventato virale anche sui social dove ha raccolto decine di commenti positivi.

"Grandiosi!!!!.... Il tempo non terna indietro e il presente è prezioso", scrive Piera. O, ancora, c'è il messaggio di Marika: "Fatto benissimo.. i nostri bimbi hanno bisogno di noi anche in questi momenti!! È comunque un’emozione per loro e per noi!!".

Queste sono solo alcune delle reazioni al post che recitava: "Avviso importante. Oggi pomeriggio siamo chiusi! Per recita scolastica dei nostri bimbi belli!… O è Natale tutti i giorni o non è natale mai!"