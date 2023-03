Levante "pazza" di Napoli: tappa "Da Michele" per la cantante

Levante arriva a Napoli per un evento a La Feltrinelli e fa tappa "Da Michele" dove ha gustato una tradizionale pizza margherita. Il tutto è stato testimoniato con un post sui social della stessa cantante.

"La storia tra me e Napoli è iniziata 13 anni fa… e non è mai finita, lo so tutte le volte che metto piede in questa città che mi stravolge, sempre. La amo. Grazie MICHELE per la pizza più buona dell’universo", si legge nel post accompagnato da alcune foto.