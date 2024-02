La favola triste del letto di stracci

Avrebbe dovuto essere una pista di pattinaggio ma, come il resto dello spazio attrezzato che la circonda, subito dopo l'inaugurazione è stata inghiottita dall'abbandono nell'ultimo avamposto di Napoli capitale prima di Napoli Bronx. È su questo confine indistinto che trovano rifugio tanti "invisibili", senza casa e senza nome. Molti sono arrivati qui da terre lontane e la speranza di andare oltre. Tanti sono stati gettati dalla risacca di malattia, disperazione e solitudine. È una folla che brulica cercando briciole attorno alla Stazione centrale, eppure resta invisibile. Non desta interesse e quando viene notata è solo in termini di fastidio: puzza, sporca, è brutta, rovina l'immagine della città.

Chi si guarda intorno in questa terra di confine capisce la differenza tra disponibilità di posti letto a pagamento e la solidarietà che aveva fatto di Napoli la città dell'accoglienza. Anche chi non vuole vedere, in ogni caso, non può non notare a poca distanza dalla statua dedicata al protagonista dell'unità d'Italia, da cui prende il nome la piazza, quel materasso collocato come su un baldacchino, con la coperta rosa ben tirata e sopra un plaid color glicine. Ultimo ricordo di una casa o inconscio desiderio di casa, bisogno di protezione o consapevolezza della solitudine che rende come un'isola anche in mezzo alla folla, non è dato saperlo.

Quel letto, così surreale, visto dalla sensibilità di Leandro Felicioni che lo ha fotografato, appartiene ad una giovane donna di colore che da qualche tempo sopravvive in zona. Non conosciamo la sua storia. La speranza è che qualsiasi desiderio abbia, possa realizzarsi e quel rifugio assurdo possa trasformarsi in una sistemazione vera