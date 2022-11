Due persone in un letto a piazza Garibaldi|FOTO

Un materasso con tanto di coperte bianche, un poggiatesta e un comodino con la macchinetta del caffè. Non ci sarebbe nulla di strano se non ci trovassimo nel cuore di piazza Garibaldi poco prima delle 8 di questa mattina, in strada all'aria aperta. Ad accompagnare la coppia, distesa nel letto, un fotografo.

Potrebbe trattarsi delle riprese di un video musicale o una installazione artistica, oppure un video pre matrimoniale. Al momento "l'esibizione" resta misteriosa...