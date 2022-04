"Caro Signor Presidente Putin...": la lettera di uno studente napoletano al premier russo

"Sono Fabio Cioffi, uno studente speciale dell'Istituto Giustino Fortunato di Napoli. Ho 18anni, frequento il 4 anno di superiore e sono dell' indirizzo alberghiero": semplice, schietto e diretto così si presenta Fabio, aggiungendo "Passo molto tempo a leggere i giornali per tenermi sempre aggiornato sulle notizie più importanti ed interessanti come quelle sulla guerra, da cui sono molto preso. Infatti, ho fatto ricerche su internet sulla guerra, su Zelensky, su Putin e la Russia. Ho scritto una lettera a Vladimir Putin e chiedo di pubblicarla sperando che arrivi anche a lui".

Caro Putin ti scrivo...

Ecco il testo della lettera che Fabio vorrebbe fosse letta da Putin:

"Caro sig. Presidente Putin,

sono Fabio Cioffi uno studente della scuola Giustino Fortunato di Napoli. Sono un ragazzo pacifico e le voglio dire che tutta questa violenza non porta a niente, le scrivo questa lettera per dire basta a questa violenza.

Lei, lo so, forse non la leggerà questa lettera ma io le voglio dire che stiamo pregando per l’Ucraina e per il suo popolo. Sono sconvolto da quello che sto vedendo al tg e le voglio dire che sta facendo un grande sbaglio

lei è sempre stato una persona con un’anima gentile spero che questa lettera le venga inviata dai i suoi segretari di stato: lei è presidente da 20 anni e può capire come si ci sente a vedere uccidere persone, bambini e distruggere case su case, palazzi su palazzi. Ci sono tante persone che stano soffrendo dal dolore per quello che lei sta facendo.

Le voglio dire che si può trovare una soluzione a tutto questo, faccia la pace con Zelensky, faccia come ha detto Mario Draghi: trovi un accordo per negoziare senza versare sangue sulla gente dell’Ucraina.

Le do un consiglio: stia sereno, si rilassi perché fare la guerra non porta a niente.

Comunque la saluto, spero che questo messaggio la faccia riflettere su quello che ha fatto spero mi risponda presto. Le auguro buona giornata, pensi alla pace nel mondo io la risaluto e le auguro buona fortuna per tutto quello che ha farà in pace

Fabio Cioffi - Giustino Fortunato