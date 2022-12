Letizia Pone e Paky Sibillo: "L'amore vince su tutto"

"Sono qui per dirvi che l’amore vince su tutto, noi ne siamo la prova! Sapevo che ce l’avrei fatta, non abbandonate mai chi amate davvero e insistete sempre per ciò che volete! Ora ho di nuovo un sorriso stampato sulla faccia e sul cuore, solamente grazie a te. Tiamo amoremio ?": con questo post su Instagram ed una foto che li ritrae assieme, felici e sorridenti, Paky Sibillo ha annunciato la riappacificazione tanto desiderata con la sua Letizia. Dal canto suo la bella tiktoker napoletana ha commentato "Voglio che tu sia felice sempre?, e io voglio esserlo insieme a te".

Quasi a mezzo milione i like dei fan, per la felice conclusione della storia