Trip Advisor: che posto occupa Napoli nella classifica mondiale delle città preferite dai viaggiatori

Pubblicata la classifica mondiale Trip Advisor 2022 delle città più amate dai viaggiatori.

Il primo posto spetta a Dubai, negli Emirati Arabi, amata perché "è destinazione che unisce cultura moderna e storia, avventura e servizi di prim'ordine per lo shopping e l'intrattenimento... Se cerchi il brivido, puoi fluttuare al di sopra delle dune del deserto su una mongolfiera, salire a bordo di una giostra ad alta velocità all'IMG Worlds of Adventure o fare paracadutismo presso Palm Jumeirah".

Segue quindi Londra che "è tanti mondi in uno. L'energia della città insegna che non esistono due giorni uguali".

Al terzo posto la capitale d'Italia, Roma che "è come la sala espositiva di un gigantesco museo all'aperto, un vero e proprio collage di piazze, mercati all'aperto, e siti storici sbalorditivi".

Al quarto posto, quindi, Istanbul e solo al 5° Parigi.

E Napoli? Bisogna scendere nella classifica fino al 22mo posto, subito dopo Las Vegas, per trovare la nostra città, presentata così "A due ore a sud di Roma, la romantica Napoli è la città più grande dell'Italia meridionale. Ospita alcuni dei migliori teatri di prosa e dell'opera ed è spesso definita un museo a cielo aperto per il gran numero di statue e monumenti storici. Ammira il sole che tramonta sul Golfo di Napoli per il lungomare con le famiglie del posto. Al Museo Archeologico Nazionale potrai esplorare i reperti di Pompei ed Ercolano, distrutte dal Vesuvio nel 79 d.C., e al Museo Cappella Sansevero, costruito nel tardo Cinquecento, ti aspettano tesori artistici e architettonici".