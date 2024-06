Le 100 persone più influenti di Napoli

È risaputo che Napoli è un tripudio di eccellenze in ogni campo, dalla medicina alla cultura, dallo sport allo spettacolo. Ma chi sono le persone che contano davvero in città? Se lo è chiesto il blog "Conosci Milano", che dopo il capoluogo meneghino e la capitale, ha indagato nel tessuto napoletano per tirare fuori i nomi delle 100 persone per lui più importanti.

La classifica sul blog è online il 22 giugno (cui rimandiamo per l'elenco completo), tra conferme e non poche sorprese. Di seguito il numero di persone incluso in ciascuna categoria e qual è per l'estensore la top Vip:

Cultura e Arte

Lina Sastri – Attrice e cantante

Roberto Saviano – Scrittore e giornalista

Erri De Luca – Scrittore

Peppe Barra – Attore e cantante

Marco D’Amore – Attore

Restano fuori, dunque dalla Top Five, anche se presenti nell'elenco che comprende in tutto 23 nomi, Toni Servillo, Paolo Sorrentino e anche Maurizio De Giovanni assieme a Geolier, Gigi D'Alessio e al grande fotografo Mimmo Jodice.

Media e Giornalismo

Luciano Pignataro – Giornalista enogastronomico

Elena Ferrante – Scrittrice

Titti Marrone – Giornalista e Scrittrice

Antonello Perillo – Giornalista

Francesco Piccinini – Giornalista

a seguire, nella classifica di categoria che comprende in tutto 10 nomi, Roberto Napoletano (direttore de Il Mattino), Oreste Lo Pomo (caporedattore TGR Campania) e in fondo Ottavio Ragone (caporedattore de La Repubblica Napoli).

Gastronomia

Vincenzo Capuano – Pizzaiolo ed imprenditore

Gino Sorbillo – Pizzaiolo ed imprenditore

Ciro Oliva – Pizzaiolo ed imprenditore

Rosanna Marziale – Chef stellata

Enrico Porzio – Pizzaiolo ed imprenditore

Solo 7 i nomi in questa categoria, con non poche esclusioni eccellenti.

Imprenditoria e Business

Antimo Caputo – CEO Mulino Caputo

Alfredo Amoroso – CEO di Generazione Vincente Spa

Adolfo Aloschi – CEO Aloschi Bros

Raffaella Pagano – Fondatrice Wycon

Raffaele Carlino – Fondatore Carpisa

23 i nomi in classifica, con l'inserimento, al 23mo posto della bella Carmen Fiorito, per tutti New Martina

Alessandra Rubinacci guida la classifica per moda/design che comprende solo 5 nomi.

Politica e Istituzioni

Alessandra Clemente – Politica

Gaetano Manfredi – Sindaco di Napoli e professore universitario

Luigi de Magistris – Ex sindaco di Napoli

Sandro Ruotolo – Giornalista e politico

Francesco Emilio Borrelli – Politico

13 i nomi dell'elenco per politica e istituzioni; 7 per lo sport, dove in testa c'è Ciro Ferrara; solo 4 nomi per l'elenco dei Vip nel campo dell'Università e ricerca, guidato dal rettore federiciano Matteo Lorito e appena 8 per Medicina e scienza, con in testa Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore, seguito da Andrea Ballabio genetista e visiting professor presso l’Università di Oxford e Maria Triassi (ritenuta ancora presidente della Scuola di Medicina e chirurgia della Federico II, incarico passato a gennaio di quest'anno a Giovanni Esposito) e Annamaria Colao.