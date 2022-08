Le 10 donne più irresistibili per gli uomini italiani

L'estate, dicono le statistiche, è un periodo “caldo” anche per tradimenti e scappatella. Ma quali sono le donne cui gli italiani non riuscirebbero a resistere? A stilare la classifica 2022, sulla base di un sondaggio tra i propri iscritti, ci ha pensato Incontri-ExtraConiugali.com, portale dedicato a chi vuole un’avventura in anonimato.

La top 10 delle donne più irresistibili

Numero 1, soprattutto dopo che ha postato un video che la vede senza veli tra gli scogli di Ibiza e molti scatti hot, Wanda Nara: una bellezza ad alto contenuto erotico che si aggiudica il punteggio 90 A quota 85 segue la showgirl, modella, attrice e dirigente sportiva ceca naturalizzata italiana Alena Šeredová Per l’attrice statunitense Kristen Stewart 82 Cecilia Rodriguez, la sorella di Belén, conquista quota 78. Ilary Blasi, con 75, alimenta i sogni hot degli italiani la supermodella russa Irina Shayk è a 74 Emma Marrone è al settimo posto con 71 Grande sorpresa dice Incontri-ExtraConiugali.com è quindi l'ingresso di Simona Ventura nella classifica 2022: il 68% degli uomini che hanno partecipato al sondaggio, cioè quasi 7 italiani su 10, vivrebbe un’avventura con lei al nono posto, dopo la Ventura, c'è l'attrice ed influencer Taylor Mega a quota 65 Federica Nargi, a 62, chiude il ranking.

«Quest’anno la voglia di evasione è più alta che mai e sono proprio i vip e le celebrity più presenti sui media e sui social a stimolare di più la fantasia di uomini e donne in cerca di una fugace avventura. Ma è anche vero che proprio il tradimento —quasi sempre consumato, ma a volte anche solo virtuale— è la valvola di sfogo che nella maggior parte dei casi non fa altro che consolidare le relazione preesistenti» sostiene Alex Fantini che dirige il portale di incontri