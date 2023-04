Lo storico R-Store di via Nisco riapre con lo showcase di LDA | VIDEO

Chiaia gremita di ragazzi per la performance del giovane cantante napoletano ad inaugurare, dopo il restyling, il primo store Apple Premium Partner in Campania

LDA è l’idolo della generazione Z, è un dato di fatto. Lo rimarca la presenza massiccia dei tanti ragazzini che animano la riapertura dello storico R-Store di Via Nisco dopo il radicale restyling che inaugura con lo show case di Luca D’Alessio alias LDA, che è preludio dell’affluenza che ci sarà il 21 aprile al Palapartenope che fa parte del suo primo tour che rientra nelle tre date che tocca anche Milano, dove si aprirà la tournée, e Roma.

Le note di LDA echeggiano tra i 200 mq di superficie diviso su due livelli del R-Store. I ritornelli delle sue canzoni come Se poi domani in gara a Sanremo 2023, sono cantate a squarciagola non solo dai ragazzi ma anche gli adulti che si aggirano per curiosare tra le novità che propone il new look di R-Store sono incuriositi e si lasciano prendere dalla musica.

Primo store Apple Premium Partner in Campania

E’ stata una riapertura in grande stile con una special guest d’eccezione come LDA quella dello store che quest’anno celebra 15 anni di storia e successi.

Lo store di via Nisco a Chiaia è stato il primo ad aprire del network che conta oggi 33 punti vendita sul territorio italiano, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, di cui tre a Napoli, e sarà anche il primo Store Apple Premium Partner che aprirà in una delle prime tre principali città Italiane.

L’obiettivo dell’azienda è offrire la miglior esperienza di acquisto e di consulenza forti di un’esperienza più che decennale in grado di combinare competenze con ascolto e quindi soluzioni con necessità.

Dalla sua fondazione, nel 2008, R-Store si è distinto per gli altissimi standard di innovazione e tecnologia e per la capacità di soddisfare e prevenire domanda ed esigenze di clienti consumer, istituzioni e scuole, imprese e professionisti.

R-Store parte da una forte esperienza Retail e B2B dei soci, generazione di Steve Jobs, appassionati di informatica con una predilezione spiccata per la Apple, infatti, il design degli store e le competenze del personale R-Store, sono sempre basati su percorsi riconosciuti dalla stessa Apple.

“R-Store è nata da una semplice idea: realizzare il futuro, ora. Con questa ambizione e con una forte passione per l’innovazione, abbiamo aperto il primo negozio a Napoli, proprio qui nel quartiere Chiaia, scegliendo Apple per garantire la miglior tecnologia e lavorando costantemente per offrire la miglior customer experience per i nostri clienti” afferma Giancarlo Fimiani, Ceo & Founder R-Store “A distanza di 15 anni, continuiamo a essere motivati dalla stessa passione che ci ha spinto nel tempo a migliorare. Per noi è un grande successo, che una realtà napoletana, si è potuta affermare sul territorio nazionale e che oggi offra 330 posti di lavoro. Il forte legame con il nostro territorio, ci ha spinti a lanciare questo nuovo format proprio qui, dove tutto è iniziato, e pensare che sia il 4 Apple Premium Partner in Europa, e il primo in una grande città Italiana, ci rende estremamente orgogliosi”.