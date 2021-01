Via ai lavori di riqualificazione della segnaletica del viadotto San Giovanni

La Società Autostrade Meridionali S.p.A. ha comunicato l'avvio dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza sul viadotto San Giovanni.

I lavori a breve richiederanno la chiusura dell’ingresso autostradale su via G. Ferraris e, pertanto, inevitabilmente finiranno per incidere sul traffico veicolare della zona, in modo particolare sulla circolazione di via Marina e piazza Garibaldi. Per questo motivo la Commissione infrastrutture del Comune di Napoli guidata dal consigliere Nino Simeone, con un'apposita nota, chiede che prima di far avviare i suddetti lavori: vengano individuati e resi noti i tempi di inizio e fine dei lavori; sia aperta almeno una corsia preferenziale per gli autobus delle società private che svolgono servizio di trasporto pubblico; si valuti la possibilità di effettuare i lavori in orario notturno. "Si evidenzia che se tali lavori dovessero partire la prossima settimana, in coincidenza con la probabile riapertura di altre scuole - spiega infatti Simeone - il traffico veicolare di questa intera zona della città, che è già ordinariamente caotico, potrebbe subire ulteriori ripercussioni negative".