Lavazza: "Napoli simbolo di bellezza, buon gusto e rito del caffè"

L'azienda sceglie il Parker's di Napoli per il lancio internazionale del suo nuovo specialty blend, una miscela di caffè pregiatissimi, "dall'aroma napoletano", rigorosamente in chicchi.

"La scelta di presentare qui il nostro specialty blend 1895 "Noble Volcano" vuole essere un omaggio a Napoli come terra che meglio di ogni altra racconta il rito del caffé italiano e anche perché Napoli è terra del bello, dell'eleganza, dell'eccellenza", spiega Michele Cannone, Lavazza Global Brand Director Away from Home al microfono di NapoliToday. Testimonial d'eccezione del lancio internazionale del nuovo specialty blend il Grande Hotel Parker's di Corso Vittorio Emanuele, 5 stelle dal 1870 simbolo di stile ed eleganza da cui si può abbracciare il Golfo con la vista, e il grande Maestro Iginio Massari che con i suoi inimitabili dolci ha conquistato alla pasticceria italiana i palati di tutto il mondo, Pastry Chef Lavazza Ambassador.

Due gli step per la presentazione: nel primo pomeriggio master class nei saloni del restaurant del Parker's, alla presenza di alcuni dei più noti pastry chef partenopei. Tra i relatori, moderati dal giornalista lombardo Ernesto Brambilla, i pastry chef Antonio Maresca e Marco Pedron.

La degustazione "dolce"

Non è mancata la degustazione: le creazioni del maestro Iginio Massari, tra cui il suo mitico panettone; il famoso cornetto cornucopia realizzato da Pedron per Cracco e due gustosissime "chicche" (mini bignè e cioccolattino) di Maresca, si sono succedute in paring con la nuova miscela Lavazza 1895 Noble Volcano preparata con diversi sistemi di estrazione - filtro, moka, espresso e cappuccino - per consentire di conoscerne le note caratteristiche, definite "tipiche del gusto che più piace ai napoletani" e descritte come "cioccolattose", con sentori di caramello e macadamia.

Cena al caffè

Due varietà di arabica, raccolte a mano, tra le più pregiate al mondo (Arara e Catucai) cresciute sulle alture del Brasile (a 1100 mt) e torrefatte a Torino, per la realizzazione di 1895 Noble Volcano che è stato protagonista anche dell'esclusivissima cena al 6°piano del Grand Hotel Parker's, preparata dall'executive chef Vincenzo Fioravante.

Finger food serviti con twist a base di caffé sotto lo sguardo attento di James Bond, cui è dedicata la carta dei cocktail, hanno riscaldato la serata. Al tavolo sono stati serviti un Porcino, nocciola e caffé come antipasto, accompagnato da Cold Brew di caffé; Risotto al caciocavallo dei Monti Lattari con capperi, lime e polvere di caffé accompagnato da Filter Coffee (fresco); Stracotto glassato al caffè con patate alle erbe con Cold Brew; Bavarese con estrazione di chicchi Noble Volcano con espresso.