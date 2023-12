"Ti ho fatto la ual**ra alla pizzaiola?". Laura Pausini usa il napoletano e diventa virale - VIDEO

Sui social è virale un video di Laura Pausini che usa il napoletano per parlare con un giovane presente ad un suo concerto. Come mostrano le immagini, la cantante romagnola si rivolge ad un ragazzo che - pare - si stava annoiando durante il suo concerto al Palasele di Eboli.

"Chi non mi sopporta?" chiede la cantante al pubblico. Poco dopo, quindi, si rivolge al diretto interessato: "Come ti chiami? Ciro? Non mi sopporti? Ti ho fatto la uallera alla pizzaiola?". Le sue parole hanno suscitato l'ilarità del pubblico che sembra aver apprezzato la padronanza della cantante nel parlare il napoletano. Il simpatico siparietto, come detto, è subito diventato virale sui social.