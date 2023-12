Laura "La divina" dopo la scomparsa: "Non abbiamo fatto finta. Ho avuto una crisi" - VIDEO

Dopo essere scomparsa per circa 24 ore, Laura "La divina" è tornata a casa ieri pomeriggio. L'anuncio è stato diffuso dalla sua grande amica tiktoker Rita De Crescenzo. In un video, pubblicato nella tarda serata di ieri, Laura ha provato a spiegare il perché del suo allontanamento, ringraziando tutti quelli che si erano preoccupati per lei.

"Chiedo scusa per quello che è successo. Ho avuto una crisi all'improvviso. Non abbiamo fatto finta. E' tutta verità", dice Laura che passerà alcuni giorni di tranquillità a casa di Rita De Crescenzo.