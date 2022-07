Napoli sul podio ai Campionati d’Europa veterani di Tennistavolo con Laura Gambacorta

Napoli sul podio ai Campionati d’Europa Veterani (riservati cioè agli atleti over '40) di Tennistavolo appena terminati a Rimini grazie all'eccezionale performance di Laura Gambacorta, già medaglia d'oro nel 1980 ai Giochi della Gioventù nazionali e una carriera agonistica lunga oltre 40 anni, che l'ha vista vincere numerosi titoli regionali e nazionali, in particolare proprio in doppio di cui può essere considerata una specialista. Tantissimi anni di gioco in serie A, difendendo i colori anche di squadre siciliane e sarde, attualmente è in forze all’A.S.D Tennistavolo San Nicola Caserta.

Passione e determinazione

Affermata giornalista con elevate competenze specialistiche nel settore food, Laura Gambacorta ha sempre continuato l'attività di pongista con una determinazione, costanza e passione che la portano oggi in vetta ai campionati d'Europa Veterani, con la medaglia d'argento e il titolo di vicecampionessa europea nel doppio, con la compagna Ana Brzan. Un'impresa ancora più sensazionale se si considera che entrambe erano alla loro prima partecipazione alla competizione.

Le selezioni

Per poter arrivare in finale e conquistare il titolo di vice campionesse europee over 45, Laura e Ana hanno dovuto superare diverse fasi e avversari a dir poco agguerriti.

La competizione è entrata nel vivo la scorsa settimana, martedì 27 giugno, con i gironi all’italiana in cui la coppia Brzan – Gambacorta ha dominato con un gioco basato sul giusto mix di strategia e spin imprendibili.

Venerdì 1 luglio si è passati quindi al tabellone ad eliminazione diretta, dove le due italiane partivano come testa di serie numero 2 del seeding.

Vittoria dopo vittoria, Laura e Ana sono arrivate alla semifinale, disputata sabato 2 luglio contro le svedesi Linda Almgren ed Elsa Ekman: una vittoria netta per 3 set a 0 ha condotto le due italiane alla finale contro le ucraine Anzhela Hassan e ??????? ?ohoba?oba. "In finale un po’ di tensione di troppo e una percentuale di colpi vincenti leggermente inferiori a quella delle partite precedenti ci sono però costate care", spiega Gambacorta che già pensa a nuove sfide