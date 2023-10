"Tutto quello che ho fatto, era per te": madre lascia negozio al figlio, il suo commovente messaggio

Ha lasciato il suo negozio al figlio, indirizzandogli un messaggio commovente nel momento del passaggio di mano.

Dolcissime le parole della nota camiciaia Vittoria Baratto, che stanno facendo il giro del web.

"Dopo tanti anni di attivitá e sentendomi stanca, professionalmente ed umoristicamente, lascio il mio talento a mio figlio Fabio. Lui ha imparato tutto da me, anche troppo, ma per una madre, oltre che artigiana, dono con fonte di successo tutte le mie dottrine di vita, a lui, che nonostante i suoi titoli di studi ha voluto intraprendere la mia stessa carriera. E' stata una dottrina di vita la mia, differente a quella di imprenditrice e proprietaria di una fabbrica di camicie. Gli ho voluto per mia esigenza, insegnargli che il lavoro viene prima di tutto. Lui ogni giorno mi entusiasma con i suoi progetti. Io ho molta paura, perchè iniziai cosi. Dal nulla. Oggi sono fiera di potergli dire ecco. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per te. Per farti studiare, ed apprendere i valori veri della vita. Vittoria Baratto, la camiciaia famosa a Napoli lascia a te la strada. Adesso sarai tu a gestirla ed a servire il popolo. Come ho fatto io al fin di crescerti nel megliore dei modi. In bocca al lupo figlio mio. Io sarò sempre al tuo fianco. La tua sarta del cuore pronta a fare sarciture di sorrisi sul tuo cuore. Ti voglio bene".