Lapo Elkann ai Quartieri Spagnoli per omaggiare Maradona e per pranzare da Nennella

Lapo Elkann fa tappa a Napoli. Il noto imprenditore si è recato ai Quartieri Spagnoli per omaggiare il murales del suo grande amico Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso novembre. Lapo ne hai poi approfittato per per pranzare presso la nota trattoria da Nennella. La visita conferma lo speciale rapporto che Elkann ha con la città di Napoli e i napoletani. L'ultima dichiarazione d'amore, in ordine di tempo, è arrivata qualche giorno fa a Domenica In.

"Ho sempre amato il Napoli"

"Un grande dolore non solo per me, lui (Maradona, ndr.) era una bellissima persona con un cuore d’oro. Nel calcio era un supereroe, ed era un uomo con cuore, passione, energia e bontà; è stato bistrattato per difficoltà personali che ha avuto ma nella realtà dei fatti era un supereroe con fragilità. Noi ci sentivamo spesso, avevo una stima pazzesca per lui e per questo ho sempre amato il Napoli, una cosa anomala per uno juventino doc. Mi rivedo molto in lui, molte cose vissute da lui le ho vissute io, ma io ho avuto un supporto e lui forse no", disse Lapo.