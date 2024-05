Svaligiata la casa di Stash: le sue parole diventano virali

Stash, frontman dei The Kolors, in un post social si è scusato con i propri fan per l'assenza dell'ultimo periodo, proprio mentre veniva pubblicato il nuovo singolo Karma. Il cantante ha raccontato di aver subito un furto in casa.

"Perdonate l'assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie – ha scritto - Ringrazio le Forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente". "Intanto Karma viaggia nell'aria e sono felice che vi stia piacendo. A presto", ha concluso Stash.