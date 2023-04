Label Rose si materializza da Coin al Vomero: appuntamento l'8 aprile

Coin, la catena di department store più diffusa sul territorio italiano, apre le sue porte a Label Rose, il brand di borse e accessori della giovane imprenditrice Francesca Ammaturo che così, dopo il successo dell’e-shop, approda negli store fisici.

Label Rose si caratterizza per la capacità di lanciare o intercettare stili e tendenze in fatto di accessori e pelletteria lungo il filo conduttore dell'eleganza raffinata edell'accessibilità. Dopo aver osservato il gap di mercato per gli accessori e la piccola pelletteria dal costo accessibilissimo quando aveva solo 19 anni, Francesca Ammaturo ha pensato infatti di creare un brand di prodotti estremamente attraenti ma dal costo contenuto. I numeri le hanno dato presto ragione: nel 2021, durante il lockdown, ha lanciato il suo primo e-commerce e, in meno di tre anni dal lancio, ha venduto in Italia più di 200mila prodotti con una crescita esponenziale. Il marchio sui social viene seguito ogni giorno da più di 240mila donne che interagiscono attivamente. E il potenziale di sviluppo è notevole.

Dopo Milano, Firenze, Roma e Como, Label Rose arriva anche al Coin store di via Scarlatti al Vomero. L'appuntamento è per questo sabato, 8 aprile, a partire dalle ore 16. Sarà presente la CEO Francesca Ammaturo e la Pink Claw Machine offrirà la possibilità di vincere una borsa