La magia del Natale. al museo archeologico di Nola cultura, musica e solidarietà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

…Difendimi dalle forze contrarie La notte nel sonno quando non sono cosciente Quando il mio percorso si fa incerto E non abbandonarmi mai… ( L’Ombra della Luce - Franco Battiato) Manca ancora qualche giorno all’evento “La Magia del Natale” che si terrà mercoledì 20 dicembre alle 17.30 presso il Museo Archeologico Storico di Nola. Musica, cultura, solidarietà ma soprattutto tante emozioni saranno gli ingredienti di questo momento di condivisione promosso dall’ Associazione Culturale Passepartout, in collaborazione con il Museo Archeologico Storico di Nola, la Lega Italiana Fibrosi Cistica e l’organizzazione Fidapa - Bpw Italy sezione di Nola. L’ingrediente principale della manifestazione sarà la presentazione del libro postumo di Delia Morea, edito da Avagliano Editore, e sarà Antonella Morea, una delle più grandi attrici e cantanti di teatro e di cinema partenopea, a raccontare il libro e sua sorella. Ad accompagnare la presentazione la musica del M° Vittorio Cataldi, del pianista Donato Meo e le interpretazioni degli artisti Antonietta Sorrentino e Gennaro Caliendo. Ad aprire la kermesse i saluti di Giacomo Franzese, Direttore del Museo Storico Archeologico di Nola e di Antonietta Scafuro, Presidente della Fidapa di Nola e a moderare l’incontro con i relatori Elvira Miranda, Rita Aprile, Angela Giordano, Consiglia Carbone, Maria Gabriella Chirri e Marika Vangone, appartenenti al prestigioso salotto letterario “Per non fermare la mente”, e a moderare questo bellissimo incontro sarà la giornalista e scrittrice partenopea Filomena Carrella,nonchè socia Fidapa e dell’associazione culturale Passepartout. A rendere ancora più unico l’evento sarà sicuramente la solidarietà, in quanto il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica. L’ingresso è libero e gratuito Dettagli: La Magia Del Natale Mercoledì 20 dicembre 2023 Ore 17.30 Museo Archeologico Storico di Nola Via Sen. Cocozza n. 1 Nola