Anche un napoletano ne "La caserma", il nuovo reality di Rai 2

Parte su Rai 2 un nuovo reality: La Caserma. Come è facile intuire dal nome, i partecipanti dovranno affrontare e superare prove improntate agli allenamenti e alla vita dei soldati ai tempi della Prima Guerra Mondale: dunque nei primi anni '20 del secolo scorso.

I concorrenti selezionati sono 13, tra ragazzi e ragazze.

A guidarli 6 istruttori, tutti ex militari.

In questa prima edizione ci sarà anche un giovane di Cercola: Antonio Gennarelli. Atleta di parkour 19 anni, Antonio già lavora per aiutare la famiglia, anche se sogna di tornare a scuola per conseguire il diploma e di diventare soldato per aiutare gli altri.