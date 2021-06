Sinfonia, l'app della Regione Campania in cima alla classifica dei download di maggio-giugno

Ormai sono tante le app di cui nessuno di noi riuscirebbe a fare più a meno. Il loro successo viene misurato da apposite classifiche, stilate con regolarità, che non mancano di suscitare sorprese.

Le app più scaricate ad inizio estate

Scopriamo così che se tra le app più scaricate in Italia in questo momento, prevedibilmente, ci sono "corazzate" come TikTok, Google meet, Zoom, PosteiD, WhatsApp, Telegram, Instagram, Shein e Amazon, tra maggio e i primi di giugno un vero e proprio balzo in cima ai download sia nella classifica del Play Store di Android che nell’App Store di Apple, l'ha fatto Sinfonia.

Cos'è Sinfonia

Sinfonia è l’app realizzata dalla Regione Campania per fornire ai cittadini della nostra regione, con la massima tutela della Privacy, tutte le più utili informazioni sanitarie per affrontare la pandemia. In particolare consente