Manfredi sposerà Kike e la fidanzata napoletana. Lo spagnolo: "Partenopei sono uno di voi" | VIDEO

Kike, spagnolo, è già diventato una piccola celebrità sui social: il video in cui parte per trasferirsi a Napoli con la sua fidanzata, emozionatissimo, è stato un successo virale. I due giovani fidanzati si sposeranno (lui glielo ha proposto in piazza Plebiscito) e il sindaco Manfredi si è offerto di celebrare il rito civile al Maschio Angioino. Il ragazzo, commosso, ha ringraziato in un video Tiktok il primo cittadino quanto i partenopei per la loro accoglienza.

"Vi amo – dice il ragazzo – ho il cuore azzurro, il sangue. Ringrazio il sindaco Manfredi e il popolo partenopeo. È un onore essere la voce dei napoletani qui e all'estero. Accetto l'offerta del sindaco Manfredi di sposare al Maschio Angioino me e la mia fidanzata napoletana Martina, è bellissimo condividere con voi questa felicità, questa emozione unica che mai avrei immaginato di provare". "Napoli mi sta dando tutto, tutto l'affetto, tutto l'amore. Ogni giorno qui mi sento più amato...". "Non ho parole", aggiunge dopo qualche attimo di commozione, "grazie al sindaco e a tutto il popolo partenopeo, sarà con te sempre, sarò al vostro fianco e porterò il colore azzurro nel mondo".

Kike San Felix Luber è di Ibiza e parla quattro lingue, ha già trovato lavoro in un albergo, e convive con la sua futura moglie a Secondigliano. È sincero: "Mi sento napoletano al 100%", dice.